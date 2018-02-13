مكاتب الحج والعمرة يطالبون بإلغاء الشركة الوطنية التابعة للأوقاف

الاصلاح نيوز-

اعتصم أصحاب مكاتب الحج والعمرة، الثلاثاء، أمام مبنى وزارة الأوقاف، احتجاجا على إنشاء الوزارة شركة حج وعمرة، اعتبروها مخالفة للقوانين والأنظمة والتشريعات، وأن هذه الشركة تتغول في السوق السياحي وتنافس الشركات الخاصة دون اعتدال.

وطالب المعتصمون بتلبية مطالبهم وأبرزها الغاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف.

وقال أحد أصحاب المكاتب إن الوزارة هي جهة تشريعية رقابية، ولا يحق لها دخول هذا المجال، إذ أنها ستحتكر السوق لصالحها، عن طريق 6000 مسجد، بحيث سيقوم الأئمة بجمع الجوازات وإرسالها إلى مديرية الحج والعمرة وإلى الوزارة لاحقا.

وقال المعتصمون إن الوزارة هي جهة إشرافية تنظيمية، وأن إنشاء شركة للحج والعمرة هي تعدي على الحقوق والتشريعات والأنظمة.

واكدوا أن احتجاجهم مستمر إلى حين تلبية مطالبهم وأبرزها الغاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف.

بدوره أوضح مدير عام دائرة الحج والعمرة بالوكالة، يوسف القضاة، أن الشركة أنشئت ضمن القوانين والأنظمة الداخلية للإدارة، وأنها ستقدم خدماتها للشركات الخاصة والحججاج والمعتمرين، في مجال تأمين السكن فقط، حيث ارتفعت تكاليف السكنات الفائضة عن الحاجة في العام الماضي، دون الحاجة لها، ليأتي دور الوزارة هنا تنظيميا فقط.