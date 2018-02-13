حملة أمنية تقبض على 6 مطلوبين في إربد

الاصلاح نيوز-

ألقت كوادر التنفيذ القضائي ومديرية شرطة غرب إربد القبض على 6 أشخاص مطلوبين خلال حملة أمنية غرب مدينة إربد.

وفِي التفاصيل قال مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إن فريقاً مشتركاً من إدارة التنفيذ القضائي وشرطة غرب اربد نفذ خلال الأيام الماضية حملة أمنية واسعة على عدد من المناطق غرب مدينة اربد للبحث عن مطلوبين وذلك استمرارا للحملات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن العام في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف المصدر بأنه وبعد عمليات تمشيط واسعة وجمع للمعلومات وبعد البحث والتحري تمكنت القوة الأمنية من ضبط ٦ أشخاص مطلوبين من المكررين في ارتكاب القضايا المالية والشيكات وكان ابرزهم شخص مطلوب بـ٢٢ طلبا لعدة جهات أمنية وسيتم احالة جميع المطلوبين لمصادر طلباتهم بعد إنهاء إجراءات التحقيق معهم .