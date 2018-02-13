كميات الأمطار خلال الساعات الـ24 الماضية

الاصلاح نيوز-

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار الهاطلة على المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية حتى صباح اليوم، بلغت في رأس منيف 7ر20 ملم، اربد 2ر23 ملم، الباقورة 2ر26 ملم، وادي الريان 6ر13 ملم، صما 8ر36 ملم.

وسجلت المناطق الوسطى: مطار عمان المدني 8ر6 ملم، مطار الملكة علياء 8ر6 ملم، صويلح 4ر15 ملم، دير علا 2ر5 ملم، السلط 7ر11 ملم، الزرقاء 7ر3 ملم، الضليل 0ر8 ملم، الغباوي 3ر7 ملم.

وسجلت المناطق الجنوبية: الشوبك 5ر6 ملم، الطفيلة 6ر10 ملم، الربة 0ر18 ملم، الجفر 0ر5 ملم، العقبة 8ر1 ملم، وادي موسى 6ر6 ملم، معان 3ر0 ملم، القطرانة 9ر12 ملم، غور الصافي 2ر8 ملم.

وسجلت المناطــق الشرقية: الصفاوي 6ر11 ملم، الرويشد 0ر12 ملم، المفرق 9ر3 ملم، الازرق 8ر11 ملم.-(بترا)