وزير الزراعة يحيل 3 موظفين الى النائب العام

الاصلاح نيوز :-

أحال اليوم وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ثلاثة من الموظفين الى النائب العام بتهمة تلاعبهم بأوراق رسمية.

وجاء هذا الإجراء القانوني الذي قام به الوزير بناء على توصيات لجنة التحقيق، التي خلصت الى اتهام ثلاثة من موظفي وزارة الزراعة بالتلاعب بأوراق رسمية لجلب منافع شخصية، واستنادا الى أحكام المادة (149) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، قرر وزير الزراعة إيقاف الموظفين عن العمل اعتبارا من تاريخ 11 شباط الجاري، وصرف مستحقاتهم المالية القانونية الى حين صدور القرار القضائي القطعي بحقهم.