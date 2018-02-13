“مياه اليرموك” تفصل الخدمة عن 418 مشتركا

الاصلاح نيوز :-

قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة: انه تم في كانون الثاني الماضي فصل 418 اشتراكا في مناطق كفراسد، كفريوبا، زبده، حبكا، المدينة الصناعية، مندح، بيت راس، صيدور، جمحا، سال، دير السعنة، حنينا.

واضاف ان ذلك جاء ضمن الحملة التي انتهجتها الشركة في قصبة اربد منذ بداية العام الحالي بالتواصل مع المشتركين من خلال الرسائل المسبقة لتفادي فصل المياه عن عقاراتهم بعد مهلة كافية.

وأوضح الهزايمة في بيان اليوم الأحد أنه جرى تنفيذ الحملة في 13 منطقة وارسال رسائل مفادها ‘أن قسم الفوترة والتحصيل انهى قراءة العدادات في هذه المناطق، لذا يرجى المبادرة بتسديد المبالغ المترتبة عليكم والا ستضطر الشركة آسفة لفصل المياه بعد اسبوعين من تاريخ اصدار الفاتورة وحسب التعليمات المدرجة على الفاتورة’.

وتابع: كما تم استهداف 18 منطقة في اربد وتم ارسال نفس الرسائل للمشتركين في مناطق وسط البلد، الحي الشرقي، شارع الجيش، شارع الهاشمي، مجمع الغور، الحي الجنوبي، منطقة الجامعة، مخيم اربد، ثم بدأت عملية الفصل عن غير المسددين بعد اسبوعين من تاريخ اصدار الفواتير في هذه المناطق حيث تم خلال اربعة ايام فصل 177 اشتراكا.

ودعت الشركة المشتركين الى توثيق ارقام هواتفهم لدى قسم الفوترة والتحصيل ليتسنى تزويدهم بالمعلومات والملاحظات الضرورية بشكل مسبق من اجل تفادي فصل المياه، وليكون المشترك على علم أولا بأول بعدد الدورات التي لم يسددها والإجراءات المتوقعة.