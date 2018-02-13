رفع القيد عن الرعايا الهنود بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية

الاصلاح نيوز :-

أكدت هيئة الاستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية رفع القيد عن الرعايا الذين يحملون الجنسية الهندية.

وقال بيان للهيئة امس الاثنين ان بإمكان هؤلاء الرعايا الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة مباشرةً من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.واضاف البيان: ان هذا القرار سيسهم بتسهيل دخول رجال الأعمال من الجنسية الهندية إضافة إلى تنشيط الحركة السياحية في المملكة، وزيادة ورفع حجم الاستثمار الهندي وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة واختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين.

وبينت الهيئة في بيانها ان الحكومة تحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فالعلاقات الأردنية الهندية متميزة ومتجذرة بمختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها، مؤكدة أن الهند تعد ثالث أكبر شريك اقتصادي للأردن بعد الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن الأردن يعتبر بوابة للمستثمرين الهنود للدخول إلى أسواق دول الخليج والعراق وسوريا، ما سيعمل على توجيه بوصلة الاستثمار الهندي إلى الأردن، فالهند والهند شريك تجاري آسيوي مهم للمملكة، وهي من أكبر المستثمرين في الاردن في مجال الاسمدة والمنسوجات.

يذكر أن الهند تستورد كميات كبيرة من البوتاس والأسمدة وحامض الفسفوريك من الأردن، كما تصدر الهند العديد من منتجاتها للأردن، بما فيها اللحوم المجمدة والشاي والقهوة والسكر والأرز والمنسوجات والتبغ والأجهزة الكهربائية وقطع السيارات والأدوية والكيماويات ومواد ومعدات البناء والصناعات اليدوية وغيرها