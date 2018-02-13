القبض على مخرب إطارات 15 مركبة باربد

الاصلاح نيوز :-

تمكن بحث جنائي اربد من ضبط شخص قام بتخريب عدد من اطارات مركبات المواطنين بحسب مصدر أمني.

واضاف المصدر بأن العاملين في قسم بحث جنائي محافظة اربد وبعد ورود معلومات اليهم حول قيام مجهول بتخريب اطارات 15 مركبة بواسطة أداة حادة ، تحركوا للمكان وباشروا التحقيق في الحادثة وجمع المعلومات حولها للوقوف على كافة ملابساتها.

وحصرت التحقيقات التي اجريت الاشتباه بأحد الاشخاص والقي القبض عليه بعد عمل الكمين اللازم له وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتخريب عدد من اطارات المركبات المصطفة بشارع فلسطين بواسطة أداة حادة ، وتم توديع القضية للقضاء.