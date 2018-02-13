الاحتلال يواصل العقاب الجماعي في القدس

الاصلاح نيوز :-

اقتحم أكثر من مئة مستوطن، بلباسهم التلمودي التقليدي، أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات لإقامة طقوس وشعائر صامتة.

وأغلقت قوات الاحتلال، كافة مداخل بلدتي حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، والعيسوية وسط المدينة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد سكان البلدتين. وأغلقت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية، المدخل الشرقي لبلدة العيسوية أمام حركة المرور بالاتجاهين، وبالتالي أصبحت مداخل العيسوية مغلقة بالكامل.

في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بلدة حزما ببوابة حديدة ضخمة، بعد أن أغلقت قبل أيام كافة مداخل البلدة الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.

يذكر أن بلدتي العيسوية وحزما تشهدان مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل متواصل ومستمر منذ شهور.

هذا وقامت قوات الاحتلال ومستوطنون صباح أمس الاثنين، بمحاصرة مدرسة ذكور تقوع الثانية شرق بيت لحم. وتمركزت قوات الاحتلال والمستوطنون على بوابة المدرسة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، في محاولة لاقتحامها؛ ما أثار حالة من الرعب والخوف بين صفوف الطلبة أثناء تواجدهم في الصفوف المدرسية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أربعة عشر فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم أربعة من أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، بينهم طفل وفتاة وأحد حراس المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، إغلاق مداخل بلدة بيتا الواقعة قرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مواجهات عنيفة امتدت لساعات مساء أمس الأول، إثر إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضيها.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بيتا بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. وأكد رئيس بلدية بيتا، فؤاد معالي، أن عددا من دوريات الاحتلال ترافقها جرافة أغلقت مدخل البلدة بالمكعبات والسواتر الترابية، واحتجزت أربعة شبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم. وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام القرية وإغلاق مدخلها، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت. وكانت قوات الاحتلال أغلقت المدخل يوم الجمعة الماضي كذلك.

وأكد معالي أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية التابعة لأهالي القرية، إذ نصبوا خيامهم على الأرض الفلسطينية التابعة لأهالي البلدة في البداية، ومن ثم أحضروا بيوتًا متنقلة (كرافانات)، وبدؤوا بالعمل على مد خطوط كهرباء وماء وهاتف، وأطلقوا على البؤرة الاستيطانية اسم «بيتار».

وقال معالي إن سكان البلدة يخشون من تحويل البؤرة الاستيطانية، إلى مستوطنة، تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية. وأوضح أنه خاطب الجهات الفلسطينية الرسمية والقانونية للبدء بالتحرك لإزالة البؤرة. ويحيط بمدينة نابلس وحدها نحو 40 مستوطنة قامت سلطات الاحتلال بتبييضها، وبؤرة استيطانية لم يتم تبييضها بعد.

في سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن الاسيرين رزق الرجوب (60 عاما) سكان دورا الخليل، واشرف ابو الذهب (25 عاما) سكان رام الله يواصلان اضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الاداري.

وقالت هيئة الاسرى ان الاسير رزق الرجوب تم نقله من مستشفى الرملة الى زنازين سجن ريمون حيث استأنف اضرابه عن الطعام يوم 4/2/2018 بعد ان تنصل جهاز المخابرات من الاتفاق الذي ابرم معه خلال اضرابه السابق الذي استمر 20 يوما، بإخضاعه الى التحقيق والافراج عنه اذا لم يثبت اي ادانة ضده، وبعد انتهاء التحقيق وعدم وجود اية إدانات بحقه تم تفعيل اقرار الاعتقال الاداري بحقه لمدة 6 أشهر ما دفعه الى استئناف اضرابه احتجاجا على ذلك.

وقالت الهيئة إن الاسير اشرف ابو الذهب الذي يقبع في سجن النقب الصحراوي يواصل اضرابه ضد قرار اعتقاله الاداري منذ 7 ايام.

وأوضحت الهيئة ان اضرابات الاسرى تأتي في ظل قرار الاسرى الاداريين مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري ابتداء من يوم 15/2/2018 احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري التعسفية والتي لا تستند الى اية اسباب قانونية.

وذكرت هيئة الاسرى انه منذ تشرين اول عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 3500 امر اعتقال اداري ما بين جديد وتجديد بحق اسرى فلسطينين، 42% منها قرارات جديدة و58% تجديد الاعتقال الاداري.(وكالات)