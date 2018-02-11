“غوغل” يواجه حزب النازيين الجدد

الاصلاح نيوز-

حظرت شركة غوغل خريطة إلكترونية، كان قد نشرها الحزب القومي المتطرف في ألمانيا، تحدّد أماكن وجود مراكز إيواء اللاجئين في العاصمة برلين.

وكتب الحزب القومي الألماني المتطرف، أسفل الخريطة الإلكترونية، التي أثارت مخاوف كثير من اللاجئين، وأثارت أيضاً استياء الأوساط المدافعة عن اللّاجئين بأسلوب ساخر: “من خلال هذه الخريطة، يمكنك الاستعلام عن الضّيوف غير المرحَّب بهم، الذين يمرحون في الجوار، وعمّن هو المسؤول عن تسلّل الأجانب إلى موطننا، وعن كيفية تقديم شكوى محلية”.

والخريطة التي استعان الحزب القومي، الذي يعرف باسم “النازيين الجدد”، ببرنامج الخرائط على غوغل لرسمها، تتضمّن إضافة إلى مواقع مراكز الإيواء، أعداد المقيمين في مراكز الإيواء تلك، وأرقام هواتف العاملين في مجال مساعدة اللّاجئين فيها، وعناوين البريد الإلكتروني للمسؤولين، كما توجد على الخريطة الأماكن، التي يجتمع فيها المتطوّعون الألمان مع اللاجئين، لمساعدتهم في الاندماج، وأوقات تلك المبادرات.

وقد شهد العام 2017، ارتكاب 1713 جريمة ضدّ اللّاجئين، منها 264 هجوماً على مراكز الإيواء، 52 منها في برلين، حسبما كشفت المنظمتان الألمانيتان “أماديو أنطونيو” و “برو أزول.”

وحذّرت منظمة “برو أزول”، المدافعة عن حقوق اللاجئين، من أنّ قيام الحزب اليميني المتطرف بنشر خريطة عن أماكن مراكز الإيواء، يشير إلى وجود إستراتيجية أبعد منها؛ حيث قال مدير الشؤون القانونية في برو أزول، بيرند ميزوفيتش: إنّ الأمر لا يتعلّق بالإعلام، بل بخلق جوّ من الخوف، وأضاف: “هذه الخريطة تزيد من خطر الهجوم على مراكز إيواء اللاجئين، وعلى الناس”، حسبما أفاد موقع “دي فيلت”.

وقد قامت شركة غوغل بإلغاء الخريطة بعد ذلك، وقالت الشركة في جواب عن سؤال وجّهه له موقع “دي فيلت”: إنّ “إقفال الخريطة جاء بسبب انتهاكها السّياسة الخاصة بنا”.

في المقابل، أكّد الحزب القومي المتطرف “NPD” أنّ غايته ليست سوى تقديم المعلومات للناس.