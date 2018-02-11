صفقة لشراء تامر حسنى بـ300 مليون جنيه على طريقة لاعبى كرة القدم

الاصلاح نيوز-

على طريقة احتراف لاعبى كرة القدم، تعرض شركة موسيقى عالمية على شركة روتانا شراء النجم تامر حسنى بما يقرب من 300 مليون جنيه مصرى لتمتلك صوته لمدة ثلاثة أعوام، وحق ظهوره فى الإعلانات ابتداءً بانضمامه لأكبر شركة مياه غازية فى العالم لعمل غنائى تتكتم عليه الشركة بالإضافة للسينما وحفلاته فى جميع أنحاء العالم وبرنامج ذا ڤويس كيدز العام المقبل.

تعد هذه الصفقة أكبر صفقة فنية فى التاريخ الموسيقى، وأكد سعيد إمام، مدير روتانا مصر، أن النجم تامر حسنى من أغلى النجوم مبيعًا والأكثر طلبًا محليًا ودوليًا ونحن كشركة روتانا نفتخر باختياره لنا أن نكون شركة إنتاج أعماله الغنائية وجارٍ الآن بعض المفاوضات بين الثلاث جهات لوضع خطة مستقبلية تفيد جميع الأطراف وتساهم فى تحقيق حلم النجم تامر حسنى للوصول بفنه لكل أنحاء العالم.