فيلم أحمد السقا الجديد يجمع منى زكى وشيرين رضا وسارة سلامة

الاصلاح نيوز-

يستعد نجم الأكشن أحمد السقا لتصوير فيلمه الجديد يوم 17 فبراير الحالى، من تأليف وإخراج محمد سامى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى اجتماعى، ولم يستقر السقا بالاتفاق مع الجهة المنتجة على اسم الفيلم حتى الآن، حيث يتم تصوير 4 أيام فى القاهرة، وبعدها يطير فريق العمل إلى أمريكا لتصوير 7 أسابيع هناك.

ويشارك فى بطولة العمل بشكل رسمى كل من النجوم منى زكى وشيرين رضا وخالد الصاوى وسارة سلامة، بالإضافة إلى 3 نجوم عالميين من أمريكا، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد السقا فيلم “هروب اضطرارى” وعرض فى موسم عيد الفطر الماضى، وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية محققا 58 مليون جنيه، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد زاهر، محمد فراج، إيمان العاصى، دينا الشربينى، أحمد العوضى، وآخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ندى السبكى.