30 مليون دينار لتأهيل شارع بالأردن

الاصلاح نيوز-

كشف أمين عمان، يوسف الشواربة، السبت، نية الأمانة تأهيل كامل الشارع من إشارة الغاز في العاصمة عمّان، حتى مكب الغباوي بالزرقاء، وبكلفة تصل الى 30 مليون دينار على مدار 3 سنوات تشمل اعمال تعبيد وإنارة وارصفة وإقامة جزر وسطية وأي تقاطعات مرورية قد يتطلبها الشارع.

واعلن خلال لقائه أهالي منطقة احد للاستماع الى مطالبهم أن الامانة ستصدر مخططات تنظيمية للمنطقة خلال 3 شهور ، حيث يتوالى صدور المخططات التنظيمية تباعا وتشمل صفتي الاستعمال السكن والتجاري تلبية لمطالب المواطنين ، لافتا انها ستأخذ بعين الاعتبار المطالبات بمنح صفة استعمال تجاري .

وبين الشواربه ان معاملات التنظيم تأخذ وقت حيث تخضع للدراسات بشمولية لمساحات شاسعه ولا تستهدف قطعة أرض بذاتها ،وكون المنطقة الأكبر مساحة بين مناطق الامانة وتشهد نمو سكاني وعمراني كبير .

وجدد الشواربه التأكيد بان المطالب الخدمية الموضوعة على خطة المنطقة للعام الجاري والمعلنة هي التي سيتم تنفيذها والتي وضعت بعد دراسة ووفق الاولويات والامكانات المتاحة لافتا انه لاوعود خارج الخطة .

واوضح امين عمان خلال اللقاء الذي حضره مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي ان الامانة حريصة على خلق بيئة استثمارية محفزة في المنطقة لجذب المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص بمايوفر فرص عمل لابناء المنطقة .

وأكد ان اي مشروع يقام من قبل اي جهة يخضع لدراسة الاثر البيئي حيث ان صحة وسلامة المواطن تحتل سلم اولويات واهتمام الأمانة .

واستعرض رئيس اللجنة المحلية لمنطقة احد سعد الدبايبة ابرز المطالب الخدمية من اعادة تعبيد لشوارع رئيسية ، وتعزيز الحدائق والملاعب والمكتبات ومراكز تكنولوجيا المعلومات ، وتوسعة عدد من الطرق .

واشار ان المنطقة تقع على مساحة ( 267 ) كم وهي تعادل 41% من منظومة امانة عمان ويبلغ عدد سكانها 63 الف نسمة .

وعرض مدير المنطقة الدكتور اسماعيل العدوان ابرز الانجازات الخدمية خلال العام الماضي حيث تم تنفيذ 95 الف متر مربع من فتوحات الشوارع وبزيادة عن المخصصات المحجوزة لمنطقة احد بنسبة 40% ، هذا فضلا عن تعبيد 165 الف متر مربع من الشوارع المفتوحة وبزيادة 150% من المخصصات المالية .

كما تم تنفيذ 85 الف متر مربع من الفرشيات وبزيادة 30% من المخصصات للمنطقة ، وتنفيذ حوالي 40 الف متر مربع من التوسعات بين الشارع والرصيف امام منازل المواطنين .

وثمن عدد من اهالي المنطقة جهود امانة عمان في تقديم الخدمات من اعمال تعبيد وصيانة ، فضلا عن تمديد خطوط تصريف مياه امطار في المنطقة .

وحضر اللقاء نواب مدير المدينة للاشغال وللمناطق والبيئة والتخطيط وشؤون الصحة والزراعة ، والشؤون المالية والادارية والمفتش العام والمدراء التنفيذين ، وعدد من المدراء المعنيين .