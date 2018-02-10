شركات السياحة تبدأ غدا اعتصاما مفتوحا أمام دائرة الحج والعمرة

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركات السياحة والسفر والحج والعمرة أنها ستدخل في اعتصام مفتوح ومستمر “حتى تحقيق مطالبها العادلة” حسب ما ورد في بيان لها تلقت “الغد” نسخة منه، اليوم السبت.

وبحسب البيان، سيبدأ الاعتصام اعتباراً من الساعة 12 ظهراً يوم غد الأحد، أمام دائرة الحج والعمرة في مبناها الواقع قرب دوار المدينة الرياضية بعمان.

وجاء في البيان أن “وزارة الأوقاف تقوم بتدميرالقطاع السياحي وتشريد الأردنيين في وطنهم، غير مستمعة للتوجيهات الملكية السامية بدعم وتمكين القطاع الخاص”.

وتاليا نص البيان كما ورد:

اعتصام مفتوح أمام دائرة الحج والعمرة

شركات السياحة والسفر والحج والعمرة ستدخل في اعتصام مفتوح ومستمر وحتى تحقيق مطالبها العادلة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد ٢٠١٨/٢/١١ أمام دائرة الحج والعمرة في مبناها الواقع قرب دوار المدينة الرياضية.

مناشدين جلالة الملك عبدالله ابن الحسين حفظه الله بانصافنا ورفع الظلم الذي وقع علينا .. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتدميرالقطاع السياحي وتشريد الأردنيين في وطنهم ، غير مستمعة للتوجيهات الملكية السامية بدعم وتمكين القطاع الخاص.

وبعد أن أغلقت جميع أبواب الحوار وتجاوزت وزارة الأوقاف جميع القوانين والأنظمة ، ولم تلتزم بتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة السياحة وأصبحت تمارس على أرض الواقع مخالفات جسيمة وتتجاوز دورها كجهة إشرافية وتنظيمية و تهيمن وتتغول وتحتكر السوق من خلال شركتها وتقوم بارسال اللجان لمفاوضة الفنادق في المملكة العربية السعودية مباشرةً دون التنسيق مع الشركات ، وتقوم بتنفيذ العطاءات والتعامل المباشر مع المعتمرين مخالفة نص الكتب الموجهة لها من وزارة السياحة ( جهة الترخيص).

وبعد أن لمست الشركات تعنت وزارة الأوقاف في قراراتها وإصرارها على إيقاع الضرر بالقطاع السياحي قررت الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبك بإلغاء شركة وزارة الأوقاف وسحب ملف الاشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف كونها أصبحت خصماً وحكماً في ذات الوقت وتخلت عن دورها الإشرافي والتنظيمي.

لجنة السياحة الدينية

جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية