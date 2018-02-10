سرقة 100 شيك بنكي بقيمة 377 ألف دينار من سوق إربد المركزي

الاصلاح نيوز–

سُرق زهاء 100 شيك بنكي بقيمة 377 ألف دينار كانت موقعة باسم بلدية إربد الكبرى، بدل إيجارات محال تجارية ورسوم توريد الخضار والفواكة بعد قيام مجهولين بخلع الأبواب وفتح القاصة في السوق المركزي، وفق رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني.

وقال بني هاني أن مكاتب السوق المركزي تعرض للسرقة وخلع القاصة الموجودة في المكاتب، لافتا إلى أن الأشخاص تمكنوا من سرقة الشيكات البنكية وخصوصا وانه يتم توريد الأموال النقدية مباشرة للبنوك.

وأشار إلى انه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة التي حضرت إلى الموقع وقامت برفع البصمات وباشرت بالتحقيق بالحادثة.

وأكد بني هاني أن قيمة الشيكات وأرقامها مؤرشفة الكترونيا وسيصار إلى كتابة أوراق لأصحابها بإتلاف الشيكات القديمة وكتابة شيكات جديدة على أن تتحمل البلدية مسؤولية صرف أي شيك قديم تم سرقته.

ودعا بني هاني المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك بضرورة عدم التعامل بالشيكات المبينة أرقامها وتواريخها وقيمها المبينة أدناه والمسحوبة على البنوك من قبل ساحبيها للمستفيد ” بلدية إربد الكبرى ” وذلك بسبب فقدانها .

وأشار إلى انه نشر أرقام الشيكات وقيمتها وان هذه الشيكات غير قابلة للصرف والتداول إلا من قبل بلدية إربد الكبرى ، وكل من يقع بين يديه شيك من هذه الشيكات ضرورة تسليمه لبلدية إربد الكبرى /المدير المالي أو اقرب مركز امني وحتى لا يقع أي شخص فريسة لأي أعمال احتيالية .