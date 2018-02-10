‘الضريبة‘‘ تواصل صرف الدعم النقدي لأرباب الأسر

الاصلاح نيوز-

تواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صرف الدعم النقدي لأرباب الأسر في القطاع الخاص يوميا، من خلال فروع البنك الإسلامي الأردني وبنك الإسكان.

وقالت الدائرة إنها ترسل يوميا رسائل خلوية لأرباب الأسر ممن تنطبق عليه أسس صرف الدعم تدعوهم فيها لاستلام مستحقاتهم من الدعم النقدي.

وأكدت أنها تواصل استقبال طلبات الدعم من خلال الموقع الإلكتروني (www.da3mak.jo) ويتم معالجة طلبات الدعم وصرفها لرب الأسرة المستحق للدعم منها حسب الأولوية في تقديم الطلب.

ويتيح الموقع الإلكتروني لأرباب الأسر الاستفسار عن استحقاقهم للدعم من حيث قيمته وجهة الاستلام وعدد الأفراد المستفيدين في الأسرة، كما يظهر الموقع لرب الأسرة في حال عدم الصرف سبب عدم انطباق شروط الصرف عليه، وهو ما يتيح لرب الأسرة الاعتراض على نفس الموقع.

وأكدت استمرار استقبال الطلبات والاعتراضات على عدم الصرف من خلال موقع دعمك الإلكتروني لحين إيصال الدعم لكل مستحق ممن تنطبق عليه شروط وأسس الصرف.

من ناحية أخرى، تعمل الدائرة إلكترونيا على تعديل ملف الأحوال المدنية أولا بأول، حيث يتم إضافة مستحقات المواليد الجدد وحالات الزواج والطلاق والوفاة، وستعمل الدائرة على إرسال مستحقات أرباب الأسر نتيجة هذه التعديلات وفقا للآلية المعتمدة لهذه الغاية.

وستقوم الدائرة بإرسال مستحقات أرباب الأسر العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف الى الشركات التي يعملون فيها ليتم تسليمها لهم من خلالها.-(بترا)