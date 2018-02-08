تنظيم القاعدة ما يزال صامداً

الاصلاح نيوز-

أكّد تقرير أممي، أنّ تنظيم القاعدة لا يزال “صامداً بشكل لافت”، ويشكّل خطراً أكبر من تنظيم داعش في بعض المناطق، مثل الصومال واليمن، مستشهداً بالهجمات المتواصلة، والعمليّات التي يتم إفشالها باستمرار.

وأوضح التقرير، الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدّولي، أمس، أنّ فرع القاعدة في اليمن، يشكّل مركزاً للتواصل لمجمل التنظيم، مشدداً على أنّ المجموعات المرتبطة بالقاعدة، في غرب إفريقيا وفي جنوب آسيا، تشكّل خطورة أكبر من مقاتلي تنظيم داعش، غير القادرين حالياً على فرض أنفسهم في موقع قوة.

وحذّر التقرير من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى تابعة للقاعدة في بعض المناطق، ما يمكن أن يشكّل تهديداً جديداً.

وأضاف التقرير، أنّ جبهة النصرة في سوريا ما تزال أحد أقوى وأكبر فروع تنظيم القاعدة في العالم”، ومقاتلوها “يلجؤون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية” لضمّ مجموعات مسلحة صغيرة، مشيراً إلى أنّ عدد مقاتلي هذه الجبهة، يتراوح بين 7 و11 ألف شخص، من بينهم آلاف المقاتلين الأجانب، وأنّها تتخذ محافظة إدلب بشمال غرب سوريا معقلاً لها.

وجبهة النصرة، المصنَّفة على لائحة المنظمات الإرهابية الدّولية، رغم إعلانها في صيف عام 2015، فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة، وتبديل اسمها إلى “جبهة فتح الشام”، هي المكوّن الرئيس لهيئة تحرير الشام، التي أبصرت النور بعد اندماج جبهة فتح الشام بفصائل إسلامية أخرى، مطلع 2017.

أما في ليبيا، فلا يزال تنظيم داعش يحاول كسب موطئ قدم فيها، وقد عزّز وجوده بمقاتلين عادوا من العراق وسوريا، وفق التقرير.

كما تبقي حركة “بوكو حرام” التي امتد نفوذها إلى خارج نيجيريا، خلايا صغيرة في ليبيا، يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى في المنطقة.

ويضيف التقرير، أنّ “الدول الأعضاء ترى أنّه من الممكن أن يكون قياديو تنظيم داعش في ليبيا، يتحركون في مناطق نزاع أخرى في غرب إفريقيا والساحل.”