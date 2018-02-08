بيان صادر عن البنك العربي حول حادثة السطو

الاصلاح نيوز-

اكد البنك العربي، ان ‘جهود الأجهزة الأمنية، اثمرت بحمد الله بالقاء القبض على منفذ الجريمة خلال دقائق من وقوعها واعادة كافة المبالغ المالية المسروقة منه’.

وأضاف البنك في بيان حول حادثة السطو على احد فروعه في المدينة الرياضية : ‘لا يفوتنا هنا ان نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان كذلك لكافة الاخوة المواطنين الذين تواجدوا في محيط البنك وكانوا مثالا للمواطنة الصالحة الحقة و عكسوا من خلال مساندتهم وتقديم الدعم للاجهزة الامنية خلال عملية القاء القبض الصورة الحقيقة الناصعة للمواطن الاردني الغيور على وطنه ومقدراته ، ومجسدين سويا اسمى صور التلاحم والتكاتف بين المواطن الاردني ومؤسساته الرسمية والخاصة’.

وتالياً البيان :

يتقدم البنك العربي بخالص الشكر وعميق التقدير والإمتنان للأجهزة الامنية المختلفة على كل ما قاموا به من جهود وسرعة استجابة خلال تعاملهم مع حادثة السرقة التي تعرض لها فرع البنك في منطقة المدينة الرياضية بعد ظهر اليوم والتي اثمرت بحمد الله بالقاء القبض على منفذ تلك الجريمة وخلال دقائق من وقوعها واعادة كافة المبالغ المالية المسروقة منه. كما لا يفوتنا هنا ان نتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان كذلك لكافة الاخوة المواطنين الذين تواجدوا في محيط البنك وكانوا مثالا للمواطنة الصالحة الحقة و عكسوا من خلال مساندتهم وتقديم الدعم للاجهزة الامنية خلال عملية القاء القبض الصورة الحقيقة الناصعة للمواطن الاردني الغيور على وطنه ومقدراته ، ومجسدين سويا اسمى صور التلاحم والتكاتف بين المواطن الاردني ومؤسساته الرسمية والخاصة.

هذا وكان فرع البنك العربي في منطقة المدينة الرياضية قد تعرض بعد ظهر هذا اليوم لحادثة سرقة اقدم عليها أحد الأشخاص والذي تم القاء القبض عليه فوراً من قبل الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة واعادة كافة المبالغ المالية التي تمكن من اخذها تحت التهديد بالسلاح، مؤكدين انه وبحمد الله لم يتعرض اي من موظفي البنك أو عملائه لأية اصابات كما لم يكن هناك أية اضرار في ممتلكات البنك .

داعين الله عز وجل ان يحفظ الاردن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ، وان يديم على الاردن نعمة الامن والامان والاستقرار .