جزيرة للنساء فقط لا يسمح للرجال بدخولها

الاصلاح نيوز-

ترغب بعض النساء بقضاء إجازة ممتعة بعيداً عن مضايقات الرجال، غير أن القليل من المواقع السياحية توفر لهن ذلك، لكن جزيرة قبالة شواطئ فنلندا، قد تكون الملاذ الحل المناسب، حيث يسمح فقط للنساء دون الرجال بزيارتها.

منتجع جزيرة سوبر شي من بنات أفكار الأمريكية كريستينا روث، التي قررت الاستثمار في وجهة سياحية مخصصة للنساء فقط، بعد أن أدركت مدى التشتيت والمضايقات التي يتعرضن لها، خلال إجازة قضتها في أحد منتجعات كاليفورنيا.

وتقول كريستينا: ‘عندما يكون هناك شاب وسيم في المكان، تحاول النساء الظهور بأفضل مظهر، والفكرة هي أن تركز المرأة على نفسها، دون الالتفات إلى الجنس الآخر’.

وأوضحت كريستينا أن مشروعها لا ينم عن موقف عدائي لديها ضد الرجال، لكنها شعرت فقط بأن النساء بحاجة للاسترخاء في مكان هادىء بعيداً عن أعين الرجال، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وظلت سوبر شي مجرد فكرة مجنونة، حتى زارت كريستينا جزيرة تبلغ مساحتها 8.4 فدان بالقرب من فلندا، وسرعان ما وقعت في حب هذه الجزيرة، وأيقنت أنها ستكون الفردوس الذي تبحث عنه للنساء.

وتوفر الجزيرة 10 حجرات نوم للضيوف من النساء، بالإضافة إلى منتجع صحي، وأنشطة مغامرة مختلفة، كما تقدم دورات في الطهي واللياقة البدنية، ودروس في اليوغا والتأمل، لكن روث على استعداد لإضافة أية نشاطات أخرى تجدها النساء جذابة.