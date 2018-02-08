تيلرسون في عمان الاسبوع المقبل لتوقيع “المساعدات الأمريكية”

الاصلاح نيوز-

قالت وسائل اعلام ان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون سيزور المملكة الاسبوع المقبل خلال جولة تشمل الأردن ولبنان ومصر والكويت وتركيا في الفترة ما بين 11 – 16 شباط الحالي.

ورجح مصدر رسمي توقيع المملكة اتفاقيات مالية مع الولايات المتحدة، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للعاصمة عمان مطلع الأسبوع المقبل، دون الكشف عن طبيعة تلك الاتفاقيات.

وأكد المصدر الرسمي لـ عمون أنه من الصعب الحديث عن تجديد المنحة الأمريكية للأردن إلا بعد التوقيع عليها من قبل الوزير تيلرسون بشكل رسمي.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي أن ريكس تيلرسون سيلتقي خلال زيارته جلالة الملك عبدالله الثاني وعددا من المسؤولين، يجري خلالها إبرام مذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات الثنائية، إضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأزمات المنطقة وعلى رأسها الملف الفلسطيني، وأزمة اللجوء السوري.