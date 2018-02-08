احباط محاولة سطو مسلح على بنك في عمان

الاصلاح نيوز-

فشل شخص حاول تنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البنك العربي في منطقة المدينة الرياضية في العاصمة عمان.

وتمكن مواطنون ودوريات امنية مشتركة تواجدوا في المنطقة من احباط محاولة السطو على فرع البنك.

واطلق منفذ عملية السطو النار داخل البنك دون وجود أي اصابات.

وقال مصدر امني انه وظهر اليوم الخميس تبلغت غرف العمليات الرئيسية بقيام مجهول بالدخول الى فرع احد البنوك في منطقة المدينة الرياضية واطلاق عيارات نارية داخله واخذ مبلغ مالي تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار بعد ذلك ، حيث تم على الفور التعميم على مواصفاته على كافة الدوريات المنتشرة للتمكن احدى الدوريات الامنية من ملاحقته والقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الناري والمبلغ المالي المسروق.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه والذي تبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية (م.ج) وبحقة ستة اسبقيات اعترف بالتخطيط وارتكاب الجريمة وسيتم التوسع بالتحقيق تمهيدا لاحالته لمدعي عام محكمة امن الدولة.

وتبين لاحقا لحادثة السطو التي وقعت على احد فرع احد البنوك ظهر اليوم ان ما تم ضبطه من مبالغ مالية بحوزة المقبوض علىه بعد جردها 44.968 دينار اردني و25025 دولار وما زالت التحقيقات في القضية بحسب مصدر أمني.

وثمن المصدر الدور البارز الذي قام به الاخوة المواطنين ممن تواجدوا في محيط البنك وحسهم الامني العالي ومساهمتهم بتقديم الدعم والمساعدة للدوريات الامنية المشتركة التي كانت متواجدة في المكان ومما اثمر بسرعة القاء القبض على منفذ حادثة السطو فور ارتكابها .