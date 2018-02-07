السعودية تعدم أردنياً هرب المخدرات

الاصلاح نيوز-

نفذت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق أردني أدين بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إنه تم القبض على المواطن الأردني (سمير.ع.ن) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له”.

وأضافت الوكالة أنه “بعد إحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق الأردني في منطقة تبوك صباح اليوم.