“الإسلامي الأردني” يوزع 15% أرباحا نقدية

الاصلاح نيوز-

أوصى مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2017، بنسبة 15 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، تعادل 27 مليون دينار.

وأعلن البنك في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، انه تمكن في نهاية عام 2017 من تحقيق أرباح صافية قبل الضريبة، بلغت حوالي 9ر80 مليون دينار وبعد الضريبة 1ر54 مليون دينار.

وحسب البيان، نمت موجودات البنك بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) بلغت حوالي 6ر3 بالمائة لتصل الموجودات إلى حوالي 67ر4 مليار دينار مقابل حوالي 5ر4 مليار دينار في نهاية 2016 بزيادة بلغت 163 مليون دينار.

كما بلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها الاستثمار المخصص وسندات المقارضة، وحسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) حوالي 8ر3 بالمائة لتصل الى حوالي 37ر3 مليار دينار مقابل حوالي 24ر3 مليار دينار في نهاية عام 2016 بزيادة بلغت حوالي 122 مليون دينار.

وبلغت نسبة النمو في ودائع وحسابات العملاء بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة، حسابات الاستثمار بالوكالة (المحافظ الاستثمارية) حوالي 1ر3 بالمائة لتصل الى حوالي 16ر4 مليار دينار مقابل 04ر4 مليار دينار في نهاية عام 2016 بزيادة بلغت حوالي 126 مليون دينار.

ووصلت إيرادات البنك إلى حوالي 220 مليون دينار، وبلغت ارباح الاستثمار المشترك في نهاية عام 2017 قبل التوزيع حوالي 191 مليون دينار.

ونمت حقوق المساهمين 4ر9 بالمائة لتصل الى حوالي 375 مليون دينار مقابل حوالي 343 مليون دينار في نهاية عام 2016.

وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي 1ر15 بالمائة، ونسبة كفاية رأس المال (CAR) حوالي 23 بالمائة في نهاية عام 2017 مقابل حوالي 02ر22 بالمائة في نهاية عام 2016، وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 30ر1 بالمائة ونسبة الديون غير العاملة 4 بالمائة ونسبة تغطيتها 123 بالمائة.-(بترا)