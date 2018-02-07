الدنمارك تقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

الاصلاح نيوز-

اقترحت الحكومة الدنماركية حظر النقاب في الأماكن العامة، على غرار دول أوروبية فرضت قيوداً على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل، سورن بابي بولسن، في بيان: “هذا اللّباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعدّ عدم احترام للمجتمع.”

وأضاف: “عبر منع تغطية الوجه، نؤكّد أنّنا في الدنمارك، نعبّر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجهاً لوجه”.

وستقيّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح، الذي يرجَّح أن تعاد صياغته، لأخذ تعليقاتها في الاعتبار، فيما يتوقّع أن تقدم الحكومة، المنتمية إلى يمين الوسط، مشروع قانون للبرلمان في هذا الشّأن، خلال أشهر.

ويرجَّح أن يتمّ إقرار القانون المقترح، كونه يحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، ثاني أكبر أحزاب البلاد.

ومخالفة الحظر تفرض غرامة ما يعادل 166 دولاراً، أمّا تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 1600 دولار تقريباً.

ويوضح المقترح، أنّ “البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلّا العينين والفم، هي أمثلة لملابس تغطي الوجه”، لكنّه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرّف على الشخص أمراً ممكناً، مثل ارتداء الملابس الشتوية، أو المعدّات الرياضية، أو الأقنعة في الاحتفالات.

وأقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي، الحظر الذي فرضته بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة، وكانت فرنسا أوّل دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة، عبر قانون طبِّق عام 2011.