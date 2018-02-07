فوز وخسارة لمنتخب كرة السلة في معسكر تركيا

الاصلاح نيوز-

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام فريق نادي اسطنبول بيليكدوزو التركي “درجة اولى”، بنتيجة 104-99، في مباراة ودية جرت اليوم ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في تركيا استعدادا للتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم الصين (2019).

واتسم اللقاء بالندية والتكافؤ، حيث تمكن المنتخب من تحقيق التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء وفرض شوطا اضافيا، تمكن خلاله الفريق التركي من الفوز بفارق 5 نقاط.

سجل للمنتخب:

محمد شاهر 23، أمين أبو حواس 19، موسى العوضي 17، مالك كنعان 15، محمود عابدين 9 نقطة، يوسف أبو وزنة 6، أحمد حمارشة 6، يوسف العواملة 4.

وكان المنتخب قد افتتح معسكره التدريبي بلقاء جمعه مع فريق نادي بكركوي التركي “درجة الاولى” أمس، وفيه تمكن منتخبنا من الفوز بنتيجة 72-66.

سجل للمنتخب:

أمين أبو حواس 17،محمود عابدين 12 نقطة، يوسف أبو وزنة 11، موسى العوضي 8، أحمد حمارشة 6، أحمد عبيد 4، محمد شاهر 6، يوسف العواملة 6، مالك كنعان 2.

وسيلتقي المنتخب الوطني مع فريق أي تي يو التركي غدا الخميس، قبل أن يختتم معسكره بلقاء المنتخب العراقي يوم الجمعة.

دغلس راض

وعبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اسامة دغلس عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون، واضاف أن المعسكر يهدف لزيادة الانسجام بين اللاعبين استعدادا للقائي الهند وسورية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الصين.