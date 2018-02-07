الملك يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

الاصلاح نيوز-

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في أبوظبي اليوم الأربعاء، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء، عن اعتزازهما بالعلاقات المتينة التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

وتم التأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مجمل القضايا والتحديات الإقليمية، وبما يسهم في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير القطاع العام والحكومة الإلكترونية وتيسير الخدمات للمواطنين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك، مقرر مجلس السياسات الوطني عبدالله وريكات، والسفير الأردني في أبو ظبي جمعة العبادي.

كما حضره عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان سعيد البادي، وزير العدل، وشما سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والسفير الإماراتي في عمان مطر سيف الشامسي. -(بترا)