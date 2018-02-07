ضبط مطلوب امتهن تزييف وثائق رسمية

الاصلاح نيوز-

ألقت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، القبض على مطلوب أمتهن تزييف الوثائق والأوراق المالية والسندات بعد مداهمة منزله في عمان.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال أعمالهم وواجباتهم اليومية قاموا بمتابعة معلومات وردت اليهم حول قيام أحد الأشخاص من المطلوبين والمحكوم غيابيا بالسجن 12 عاما وبحقه 3 طلبات أمنية مختلفة بقيامه بممارسة أعمال التزييف الجنائي لمختلف الوثائق والأرواق الرسمية للتأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان إقامته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تكثيف عمليات الرصد وجمع المعلومات حول ذلك الشخص تم التأكد من ممارسته لأعمال التزيف الجنائي لوثائق ورخص وسندات وأوراق مالية وتمكن المحققون كذلك من تحديد مكان إقامته في إحدى الشقق في العاصمة حيث تم التحرك إلى مكان ومداهمته وإلقاء القبض عليه داخل المنزل.

وتابع المصدر، أنه بتفيش الشقة التي ضبط به المطلوب عثر داخلها على طابعات وأجهزة حاسوب وجهاز لطباعة الوثائق والرخص ومجموعة من الفلاشات ومجموعة من الأوراق المزيفة و110 بطاقات جاهزة لإصدار الهويات الشخصية ورخص القيادة ومواد تستخدم لتغليف الأوراق الرسمية وكمية من الحبوب المخدرة وبوشرت التحقيقات في القضية تمهيدا لإحالتها للقضاء.