محسنة أردنية تتبرع بعمارة سكنية كاملة لصالح الأيتام

الاصلاح نيوز-

تبرّعت محسنة أردنية بعمارة سكنية كاملة كوقف خيري لصالح الأيتام في عمان.

وتواصلت السيدة مع وزارة الأوقاف والتي بدورها نسقت مع صندوق الزكاة وأبدت رغبتها بتسكين ثلاث عائلات من أسر الأيتام في منطقة عمان الشرقية مساهمة منها في مساعدة الأسر المتعففة والفقيرة والتخفيف عنها.

وأضافت المتبرعة التي فضلت عدم ذكر اسمها أنها “تحتسب هذا العمل في ميزان الأعمال الصالحة، داعية أصحاب الشركات ورؤوس الأموال بالتوجه إلى صندوق الزكاة للاطلاع على الفعاليات والمبادرات والملتقيات الخيرية التي يقوم بها الصندوق، لدفع زكواتهم وصدقاتهم إليه”.

وثمن مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات دعم السيدة الكريمة لتبرعها بالبناء السكني كوقف خيري لصالح الأيتام، لتفعيل دور صندوق الزكاة في خدمة برامجه.