القبض على سالبي محل تجاري في إربد

الاصلاح نيوز-

ألقت كوادر البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مشبوهين قاموا أمس، بسلب أحد المحال التجارية في محافظة إربد و3 قضايا سلب أخرى سابقة.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني، إن فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة محافظة إربد تمكن صباح اليوم، من إلقاء القبض على 3 أشخاص قاموا بسلب مبلغ 500 دينار من احد المحال التجارية في المحافظة بعد تهديد صاحبه بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهم.

وأضاف المصدر، أن بلاغا ورد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافظة إربد إمس بتعرض أحد المحال التجارية في بلدة سوم الشناق للسلب وأخذ مبلغ 500 دينار بعد دخول 3 أشخاص ملثمين للمحل التجاري وتهديد صاحبه بواسطة سلاح ناري كان بحوزتهم حيث شكل وفور تلقي البلاغ فريق تحقيقي خاص من قسم بحث جنائي إربد ومديرية شرطة محافظة إربد لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية مرتكبيها والقبض عليهم.

وتابع المصدر، أن فريق التحقيق وبأقل من 24 ساعة من مباشرة التحقيقات وجمع المعلومات حول الحادثة وبكافة الطرق تمكنوا من تحديد هوية المتورطين في القضية والذي تبين أن أحدهم من أرباب السوابق الجرمية وبالبحث والتحري عنهم تم صباح اليوم تحديد مكان تواجدهم والقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم، إضافة إلى المركبة التي كانوا يستخدموها في ارتكاب القضايا.

وأكد المصدر، أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بالاشتراك الجرمي أمس وتنفيذ عملية السلب تحت تهديد السلاح للمحل التجاري إضافة إلى اعترافهم بارتكاب 3 قضايا سابقة قاموا خلالها بسلب 3 محلات تجارية وبنفس الأسلوب ومن ضمنها أحد المحال التجارية في منطقة الحصن وسيتم إيقافهم إداريا للتوسع بالتحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة عن تهمة السطو المسلح لينالوا عقابهم الرادع لما اقترفوه من جرم يهدد سلامة وأمن المواطنين وحياتهم.