الاتحاد يرفض طلب الوحدات استقدام حكام أجانب لمبارته مع الفيصلي

الاصلاح نيوز-

اعتذر اتحاد كرة القدم رسميا عن عدم امكانية الموافقة على طلب نادي الوحدات بإستقدام حكام من خارج الاردن لإدارة مباراة فريقه مع نظيره الفيصلي ضمن الاسبوع الرابع عشر لبطولة دوري المحترفين “المناصير” والمقررة يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك أستنادا الى مخالفة كتاب نادي الوحدات بتاريخ تقديمه الى الاتحاد مع الفقرة 12 من المادة 34 للائحة البطولات للموسم 2017-2018، بضرورة تقديم الطلب قبل خمسة أيام دوام رسمي من تاريخ موعد المباراة.

وأكد الامين العام للاتحاد سيزار صوبر أن الاتحاد ورغم عدم ملائمة تاريخ كتاب الاتحاد للوائح استنادا للفترات المحددة، اجرى اتصالات مع العديد من الاتحادات بهدف استقدام طاقم تحكيمي دولي لكن الاتحادات اعتذرت بسبب محدودية الفترة الزمنية وانشغال حكامها الدوليين بمباريات في المسابقات الخاصة.

وفق ما سبق، فإن مباراة الوحدات والفيصلي ستسند الى طاقم حكام محلي.