الملكية توقع اتفاقية مناولة أرضية مع الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة

الاصلاح نيوز-

وَقَّعت الملكية الأردنية والشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة JPJets إتفاقية تقدم بموجبها الملكية الأردنية خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (Private Jets) التي تتعاقد معها الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة لخدمتها في المطارات الأردنية.

وقع الإتفاقية عن الملكية الأردنية مديرها العام / الرئيس التنفيذي ستيفان بيشلر وعن الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة الرئيس التنفيذي نادر مناع بحضور رئيس دائرة خدمات المطار والشحن الجوي في الملكية الأردنية الدكتور فوزي الملقي ومدير عام شركة JPJets كرم عليوه .

وستقدم الملكية الأردنية خدمات المناولة الأرضية للطائرات المذكورة في مطار الملكة علياء الدولي ومطار الملك الحسين الدولي في العقبة ، سواء لرحلات الطيران العارض الخاص أو لرحلات الشحن العارضة في مطار الملكة علياء الدولي .

وتشمل أعمال المناولة الأرضية المقدمة مختلف الخدمات التي توفرها الملكية الأردنية في هذا المجال للطائرات والمسافرين، بما في ذلك خدمات الأمتعة والحقائب وتوضيب الطائرات ومناولة الشحن والتخزين واستقبال المسافرين ومساعدتهم، وغير ذلك .

وأعرب السيد بيشلر عن سعادته بالتعاون مع شركة متميزة في مجال تقديم الخدمات لرحلات الطيران الخاص، مشيراً أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مجال تعزيز خدمات رجال الأعمال وكبار الشخصيات، والدبلوماسيين والوفود السياحية الخاصة التي تزور الأردن .

وأضاف أن الملكية الأردنية تعد من شركات الطيران الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم خدمات المناولة الأرضية، لافتاً إلى أن الملكية الأردنية تحوز على الدوام على شهادة سلامة عمليات المناولة الأرضية (إيساجو) وبما يعكس كفاءة العمليات الأرضية ودقة معايير المناولة التي تطبقها الشركة بأعلى مستويات الإنضباطية واتباع الإجراءات الدولية الكفيلة بتحقيق السلامة الأرضية.

من جهته عبر السيد مناع عن إعتزازه بالشراكة مع الناقل الوطني للأردن وما تتميز به الملكية الأردنية من حرفية وخبرة في مجال المناولة الأرضية لطائرات الركاب والشحن ، مشيراً إلى أهمية الأردن في سوق الطيران الخاص وضرورة تعاون جميع الأطراف في مجال النقل الجوي التجاري لترويج الأردن وتسويقه على هذا الصعيد، فضلاً عن أهميته كنقطة ترانزيت مهمة للطائرات الخاصة وخدمات رجال الأعمال التي يجب أن تبقى متميزة على الدوام .

وتعتبر الشركة الاردنية لخدمات الطائرات الخاصة JPJets)) والتي تأسست عام 2001 ، واحدة من أهم الشركات الريادية في مجال خدمات الطيران، وأولى الشركات في الأردن التي تعنى بخدمات الإشراف الكامل على الطائرات الخاصة وتقديم جميع الخدمات المطلوبة من لحظة وصول الطائرة إلى المطار وحتى اقلاعها، فضلاً عن الخدمات التي توفرها الشركة لرجال الأعمال وأطقم الطائرات في صالات الإستقبال الخاصة بها في المطارات الأردنية .