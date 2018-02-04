العراق يصدر قائمة بـ60 مطلوبا على رأسهم رغد صدام حسين

الاصلاح نيوز-

اصدرت السلطات العراقية، اليوم الاحد، قائمة جديدة باسماء مطلوبين بينهم رغد صدام حسين ابنة الرئيس السابق صدام حسين، والمقيمة في الأردن.

وتضم القائمة الصادرة عن السلطات العراقية 60 أسماً بتهم متعددة ومتواجدون خارج العراق.

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادرها ان الحكومة ستعمل على القبض على المطلوبين بالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت مطلع العام عن موافقة الأردن ‘تسليم زياد القطان، الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقية’.

ويذكر أن العراق يعمل بالتنسيق مع الشرطة الدولية ‘الانتربول’ للقبض على عدة شخصيات مطلوبة بتهم تتعلق بالإرهاب أو الفساد أو السرقة.