“النشميات” يواجه أفغانستان وديا اليوم

الاصلاح نيوز-

يتجدد اللقاء الودي بين المنتخب النسوي لكرة القدم وضيفه الأفغاني، عند الساعة 7 من مساء اليوم على ملعب البترا، ضمن إطار التحضيرات المستمرة للمشاركة بكأس آسيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات.

وكان منتخب “النشميات” تغلب على منتخب أفغانستان 5-0، في مباراة جرت أول من أمس على الملعب نفسه، قبل توجه المنتخب الوطني الى معسكر إسبانيا، المقررة إقامته في الفترة من 12 الى 23 شباط (فبراير) الحالي.

وسجل أهداف المنتخب الوطني شهناز جبرين وهناء الكوشة وميساء جبارة ومي سويلم وتالا البرغوثي.

وأعرب المدير الفني، مايكل ديكي، عن رضاه عن الأداء الذي قدمته النشميات في المواجهة، وأشاد بحارسة مرمى الفريق المنافس التي تصدت للعديد من الفرص خلال المباراة، وقال: “كانت مباراة ممتعة جدا، لعبنا بطريقة جيدة وشاهدنا تألقا لحارسة مرمى المنتخب الأفغاني”.

وختم: “سجلت تالا البرغوثي هدفا خلال هذه المباراة، وأنا سعيد جدا بذلك؛ حيث أعتبرها لاعبة موهوبة، أتوقع لها المزيد من النجاحات مع المنتخب في المستقبل”.

ومثل المنتخب خلال المباراة اللاعبات: سلمى غزال (شرين الشلبي)، رند أبو حسين، آية المجالي (العنود غازي)، لانا فراس، روزبهان فريج، تسنيم أبو الرب (لونا المصري)، شروق الشاذلي، ستيفاني النبر (هيا خليل)، شهيناز جبرين (تالا البرغوثي)، هناء الكوشة (رزان الزاغة)، ميساء جبارة (مي سويلم).