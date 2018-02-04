‘‘INVESTBANK‘‘ يخلق بيئة عمل تحفيزية لموظفيه

الاصلاح نيوز-

أطلق INVESTBANK الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، بالشراكة مع Books@Cafe (B@C) مطبخا صحيا تحت اسم B@C at INVESTBANK في مقره الرئيسي، بهدف تعزيز عادات الأكل الصحي بين موظفيه والحد من الطلبات على الوجبات السريعة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرته الصحية والتوعوية لموظفيه تحت عنوان “صار لازم تتغير!” ضمن مسؤولية INVESTBANK الاجتماعية التي أطلقت قبل نحو عامين والتي تصب نحو تشجيع موظفي البنك على تبني عادات صحية وصديقة للبيئة في مكان العمل وخارجه وخلق بيئة عمل تحفيزية لهم.

وقال مدير عام INVESTBANK منتصر دوّاس: “صار لازم تتغيّر!” لا تعنى بالتثقيف وتعزيز أنماط الحياة الصحية فحسب، بل تسعى أيضا إلى إحداث فرق في ممارسات الموظفين داخل بيئة العمل وتبنيها خارج بيئة العمل أيضا، إذ نسعى إلى إحداث تحول ثقافي في عادات الأكل الخاصة بالموظفين من خلال توفير أصناف غذائية متنوعة وعالية الجودة وبأسعار في متناول الجميع، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الموظفين”، وأضاف “سنحقق الغاية المنشودة من هذه الخطوة عندما ننجح باستبدال طلب من الوجبات السريعة بخيار آخر صحي.”.

من جانبه قال مدير عامBooks@Cafe مدين جزيرة:” فخورون بشراكتنا مع INVESTBANK في هذه المبادرة الهادفة، والتي إن دلت على شيء فإنما تؤكد اهتمام وعناية القائمين على البنك بموظفيهم وبصحتهم”، معرباً عن أمله في أن تحذو جميع البنوك والشركات العاملة في الأردن حذو INVESTBANK وتقدم وجبات صحية للعاملين فيها.

وسيركز مطبخ B@C at INVESTBANKعلى تقديم المكونات الطازجة والكاملة لوجبات الإفطار والغذاء، وسيوفر لموظفي البنك بدائل صحية وذات قيمة غذائية أعلى من تلك الأغذية المصنعة مما يؤكد الصلة الوثيقة بين أسلوب الحياة وما تعكسه على والصحة البدنية والعقلية على الفرد والتي غالبا ما يتجاهلها الكثيرون.

منذ تأسيسه، أثبت INVESTBANK إلتزامه بالمسؤولية الاجتماعية وإحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات المحيطة. يركز البنك على احداث التأثير الايجابي على البيئة والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، ويعد برنامج الزراعة العضوية في عجلون البرنامج الرئيسي للبنك، والذي نتج عنه سوق الشمس البلدي.