هولندا:  السجون تغلق ابوابها

نشرت ‘الجزيرة’، تقريرا مصورا، حول ازمة طاحنة تمر بهولندا، وتهدد 2000 شخص من فقدان وظائفهم ‘كسجانين’.

كشف التقرير، ان هولندا تشهد انخفاضا كبيرا بعدد السجناء، مما جعلها تتخذ خطوة بأغلاق (19) سجنا من سجونها في السنوات الست الاخيرة، حيث ان عدد السجانين فيها يفوق عدد السجناء.

وصرحت الحكومة الهولندية ان هذه الازمة قد تدفها الى اغلاق (5) سجون جديدة في البلاد، لقلة الجرائم و المجرمين، واكدت دراسات مفصلة ان السبب الرئيسي لاغلاق هذه السجون، هو مستوى الامن المتقدم في جميع انحاء البلاد، وانخفاض معدلات الجريمة بصورة مستمرة وبنسب عالية.

هذه العوامل، جعلت الحكومة تستورد اكثر من (200) سجين نرويجي، لكي تواصل السجحون الهولندية عملها، كون اغلاق السجون يهدد (2000) سجان بفقدان عملهم.

وتسعى الحكومة الى اتخاذ قرار بنقل (700) شخص منهم الى وظائف اخرى في الدولة، ضمن نطاق سلطة تطبيق القانون.

وفي تفاصيل الدرجة المتقدمة من الامن وانخفاض معدلات الجريمة .. كشفت تقارير ان الحكومة الهولندية اجرت دراسة عام (2008)، تم الكشف فيها عن ان الحكومة تستخدم نظام مراقبة الكترونية لأرباب السوابق، مما ساهم بخفض نسبة الجريمة الى النصف.