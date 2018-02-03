العمل: بدء قوننة اوضاع العمالة الوافدة الأحد

الاصلاح نيوز-

دعا الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب اصحاب العمل والعمال الوافدين المتواجدين على أرض المملكة ضرورة الإستفادة من المهلة الزمنية الممنوحة لهم ولمدة شهر اعتبارا من يوم غد الأحد لتوثيق وقوننة وتوفيق اوضاعهم.

وقال الخطيب ان وزير العمل علي ظاهر الغزاوي قام بتشكيل لجنة لمتابعة الاجراءات كافة المتعلقة بفترة توفيق وقوننة الاوضاع ، وانهت اللجنة كافة الاجراءات والاستعدادات لاستقبال اصحاب العمل والعمال في مختلف مديريات العمل في المملكة وتم تزويد هذة المديريات بالكوادر البشرية اللازمة ودعمها بمختلف النواحي اللوجستية للتسهيل على المراجعين.

ولفت الخطيب انة وبعد انتهاء المهلة المحددة وفي حال عدم الافادة من المهلة الزمنية المحددة سيتم استيفاء غرامة مقدارها 500 دينار/ لكل سنة سابقة للعمال المخالفين من الجنسيات غير المقيدة.

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في جلستة بتاريخ 29/1/2018 منح مهلة زمنية لمدة شهر لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتوثيق وتوفيق وقوننة اوضاع العمال المخالفين.

حيث جاء بالقرار انة سيتم اعفاء العامل الوافد الذي سيغادر المملكة نهائيا بنسبة 60% من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن الفترات السابقة.

ودعت وزارة العمل الخميس الماضي كافة العمال غير الاردنيين المتواجدين على ارض المملكة الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الاردني، واهابت بالعمالة الوافدة المخالفة ضرورة توفيق وقوننة وتوثيق اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والتي ستبدأ في الرابع من شباط الحالي وتنتهي بالرابع من شهر اذار القادم ,والإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المحددة حيث جاء بالقرار مايلي فيما يتعلق بالرسوم

1- يتم استيفاء رسم (100) دينار/ عن كل سنة من السنوات السابقة / من اصحاب العمل – للعمال الوافدين – الذين يحملون تصريح عمل في القطاع الزراعي – ويرغبون في اصدار تصاريح العمل في نفس القطاع الزراعي , واستيفاء رسم كامل عن السنة الاخيرة.

2- يتم استيفاء رسم (250) دينار/ عن كل سنة من السنوات السابقة / من أصحاب العمل -للعمال الوافدين – الذين يحملون تصاريح عمل جميع المهن / باستثناء القطاع الزراعي ويرغبون في استخدام العمال لأول مرة والتجديد والانتقال لصاحب عمل آخر ,واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

3- السماح لأزواج الأردنيات بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها, باستيفاء رسم (100) دينار عن كل سنة من السنوات السابقة , واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

4- السماح لأبناء الأردنيات وزوجة الأردني بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء رسوم عن السنوات السابقة.

5- اعفاء أصحاب العمل – للعمالة الوافدة – الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة (60%) من المبالغ المستحقة.

6- إعفاء أصحاب العمل من الغرامات للجنسيات المقيدة بنسبة (50%) من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم .

7- الموافقة على تمديد الاعفاء الصادر للقطاع الزراعي بقرار رئاسة الوزراء رقم (1767) تاريخ 13/02/2017 والمتعلق برسوم تصاريح العمل والذي ينتهي بتاريخ 15/02/2018 لغاية 31/12/2018.