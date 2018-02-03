نتائج مميزة للكراتيه والسلة في دورة الأندية العربية

الاصلاح نيوز-

حصد نادي النيبوكان للكراتيه على أربع ميداليات ملونة ، اليوم السبت ، خلال مشاركته في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الرابعة والتي انطلقت يوم أمس الجمعة في مدينة الشارقة وتستمر حتى 12 شباط (فبراير) الحالي.

ونالت اللاعبات آيسل خطاب في وزن تحت 50 كغم وفاطمة الشوابكة في وزن تحت ٥٥ كغم وهدى جبر في وزن تحت ٦١ كغم على الميدالية الفضية في منافسات أوزانهن.

كما حققت اللاعبات الثلاث أيضاً الميدالية البرونزية في منافسات الفرق.

من جانبه حقق نادي شباب الفحيص بداية قوية في منافسات كرة السلة بدورة الشارقة ، بعد فوزه صباح هذا اليوم على نادي مقديشو الصومالي بنتيجة ٩٥-٤٩.

وسيلتقي نادي شباب الفحيص في ثاني مبارياته يوم غد مع الفريق المنظم ، نادي الشارقة ، ويسعى نادي شباب الفحيص في هذه المباراة إلى مواصلة انتصاراته وتأكيد تفوقه والتقدم نحو اللقب الذي ينافس عليه سبعة أندية عربية.

يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تشهد في نسختها هذا العام مشاركة 16 دولة عربية يمثلها 68 فريقاً يتنافسون في تسع رياضات هي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية وألعاب القوى والفروسية “القفز عن الحواجز” ورياضة الكراتيه.