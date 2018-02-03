البحر الميت على موعد مع التحدي في سباق الدرفت الأول

الاصلاح نيوز-

ينطلق برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات يوم 9 شباط (فبراير) الحالي سباق الدرفت (الجولة الأولى من بطولة الأردن لعام 2018 ) في ساحة الرالي – البحر الميت.

وكانت اللجنة المنظمة قد أصدرت منتصف الأسبوع الماضي التعليمات التكميلية للسباق، والتعليمات التكميلية لبطولة الأردن لسباقات الدرفت لعام 2018، ومن المنتظر مشاركة أقوى متسابقي سباقات الدرفت في المنطقة في السباق الأقوى على الإطلاق.

ويغلق باب التسجيل للمشاركين في السباق يوم 6 شباط (فبراير) الحالي للمشاركين في الرسوم العادية فيما يغلق في اليوم الذي يليه باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الرسوم المضاعفة فيما تجري يوم 8 من الشهر نفسه عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط مسار السباق وذلك في مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وفي ذات اليوم والمكان ستجري عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق.

وسيكون عشاق سباقات على موعد مع التحدي والإثارة من خلال الجولتين الأولى والثانية والثالثة لأفضل نقاط يحققها السائقون.

وسترتفع وتيرة المنافسة في سباق الدرفت ويعد السباق مهما للمتسابقين من أجل احراز نقاطهم الأولى على سلم الترتيب العام لعام 2018، والفرصة مواتية للمتسابقين للتقدم نحو منصة التتويج من خلال السباق وتعتمد منافسات السباق على أسلوب القيادة وفن السيطرة على السيارة، بحيث تنزلق السيارة جانبيا بسرعة عالية جدا، وفي الوقت نفسه الحفاظ على السيطرة الكاملة على السيارة، ويتم الدرفت “الانجراف” عمدا من قبل السائقين بالإفراط في توجيه العجلات، ما يسبب انزلاق مؤخرة السيارة، وفي الوقت نفسه توجيه السيارة في الاتجاه المعاكس الذي تسير به عند دخول المنعطفات مع الحفاظ على السيطرة الكاملة عند دخول وخروج المنعطف، وهذا يتطلب مهارات عالية من قبل السائقين.

وتجدر الإشارة أن المتسابق محمد الفقهاء كان قد أحرز لقب بطولة الأردن للدرفت للعام الماضي.

اللجنة المنظمة للسباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) ومعاذ عليان وسلامة القماز ويدير السباق موسى حزينة، وكبير المراقبين لؤي مرعي وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤول السلامة عبد الله جانخوت ومسؤول العمليات محمد الدبوبي، وضابطا الإتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ولجنة الفحص الفني المكونة من ناصر قدومي ومراد مراد وشرف المجالي وماهر مراد وطارق مشربش ورائف جوهرية ورامز ومنير ترزي وعيسى خير وناتاشا دخقان ورزان الشرقاوي، ومسؤولي النتائج سامر عبيدو وحسام المصري وأحمد البلبيسي وسامي عبيدو وديما زراعيني.

ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصرالدين، ومسؤولا التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج وأمجد الطويل، ومسؤول موقف الصيانة عيسى خيرومسؤول نقطة البداية محمد الشيخ، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضار حنا قبطي ومحمد أبو غوش، والتوثيق الإداري محمد شتيوي وعمر عفانة ومسؤول التزويد سامر حجازين والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر.