أسوأ هبوط لسعر عملة “بيتكوين”

الاصلاح نيوز-

انخفضت قيمة عملة “بيتكوين” إلى 8155 دولاراً الجمعة، في بورصة “بيتستامب”، التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها.

وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 فيالمائة من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات، وفقاً لموقع “كوين ماركت كاب”.

وتشهد العملة الرقمية هجوماً من قبل بعض الحكومات التي تعمل على كبح جماح السوق الجديدة نسبياً، لأن تقلبات الأسعار ليست نادرة بالنسبة لعملة البيتكوين.

فيما أعلنت كوريا الجنوبية عن إجراءات صارمة على تداول العملة، ولم تعد الحسابات المصرفية هناك متاحة باستخدام العملات الرقمية.

هذا وتدرس الهند سبل حظر البيتكوين نهائياً.

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع.

يشار إلى أن “بيتكوين” منخفضة بأكثر من نصف قيمتها مقارنة مع مستوى الذروة الذي وصلت إليه في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، والذي بلغ نحو 20 ألف دولار.-(رويترز)