الاحتلال يشن غارات على موقعين في غزة

الاصلاح نيوز-

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوب قطاع غزة، في وقت روع فيه صوت القصف المواطنين والأطفال.

وأفادت وكالة “صفا” الفلسطينية، أن دوي انفجارات سمعت في المناطق الغربية لرفح نتيجة اطلاق الاحتلال صاروخين من الطائرات الحربية تجاه الموقع، فيما سبقه صاروخ من طائرة الاستطلاع.

وأشار إلى أن القصف خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات في صفوف عناصر القسام.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال مساء الجمعة اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه النقب المحتل، حيث دوت صافرات الانذار بإحدى المستوطنات، حسب تلك الوسائل.

وفي أعقاب القصف، أصدر جيش الاحتلال بيانًا قال فيه إن: “القصف جاء ردًا على الصاروخ الذي أطلق على جنوب إسرائيل في وقت سابق من هذه الليلة” حسب زعمهم.

وذكر البيان أن طائرات الاحتلال أصابت “مجمعا تابعا لحماس مكونا من موقعين عسكريين في جنوب قطاع غزة”، محملًا في الوقت نفسه “حماس المسؤولية عن جميع أعمال المقاومة التي تنطلق من القطاع”.