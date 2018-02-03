“التعليم الخاص”: نظام جديد لتصنيف المدارس

الاصلاح نيوز-

قال مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور امين شديفات ان الوزارة بصدد اتمتة الكثير من الاجراءات داخل الادارة والتي من شأنها التخفيف من الروتين وتسهيل المعاملات المتعلقة بالمدارس الخاصة.

وأشار الدكتور شديفات خلال رعايته امس مندوبا عن وزير التربية والتعليم، حفل التكريم الذي اقامته مدارس الحصاد التربوي، بمناسبة حصولها على المركز الثاني على مستوى العالم بمسابقة انتل بالكيمياء والمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي، الى نظام تصنيف المدارس الخاصة التي تعمل الوزارة على اعداده واهميته في تعزيز دور المدارس الخاصة المتميزة وتشجيع المدارس الجديدة نحو تحقيق التميز والريادة.

واشاد بالدور الذي تقوم به المدارس الخاصة في تطور النظام التعليمي في الاردن وتعزيز تنافسيته، ودورها كذلك في تخفيف العبء عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدا ان الانجازات التي حققتها مدرسة الحصاد في المسابقات العربية والعالمية الاخيرة، هي مصدر فخر للوطن ووزارة التربية والتعليم وكل من ساهم في تحقيقها.

بدوره، كشف مدير مدارس الحصاد التربوي الدكتور اكرم عبدالقادر، عن توجه المدرسة لدخول موسوعة غينتس للارقام القياسية العام الحالي، من خلال اقامة اكبر تجمع للقراءة في حدائق الملك عبدالله الثاني المجاورة للاذاعة والتلفزيون في اطار احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.

وتوقع عبدالقادر ان يشارك نحو 11 الف قارئ من الطلبة واولياء امورهم بهذا التجمع الذي يعد الاكبر من نوعه في العالم.

وتخلل الحفل، فقرات شعرية وفنية، وتسليم الدروع التقديرية لمستحقيها.(بترا)