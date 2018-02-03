صرف إسكان الضباط والأفراد بالزيادة الجديدة

الاصلاح نيوز-

أنهت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، إجراء التعديلات على كافة التشريعات ذات العلاقة من قوانين وأنظمة لغايات تنفيذ المكرمة الملكية السامية، والمتمثلة بزيادة القروض الإسكانية لأبنائها من المتقاعدين العسكريين، والعاملين.

وتبلغ القروض الإسكانية الجديدة للضباط 30 الف دينار بدلاً من 20 ألف دينار وتصرف على نحو 35 ضابطا شهرياً بدلاً من 30 ضابطا، فيما زادت قيمتها للأفراد لتصبح 15 ألف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار، وتصرف على نحو 400 فرد شهرياً بدلاً من 350 فردا، وسيتم الإعلان وبدء الصرف هذا الأسبوع. (بترا)