بنك الإسكان يقرض “الكهرباء الوطنية” 100 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

وقع بنك الإسكان اتفاقية قرض مع شركة الكهرباء الوطنية، يقدم البنك بموجبها تمويلا بمبلغ 100 مليون دينار لغايات تمويل احتياجات الشركة.

ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي إيهاب السعدي، وعن شركة الكهرباء الوطنية المدير العام للشركة المهندس عبد الفتاح الدرادكة بحضور ممثلين عن إدارة الطرفين.

وعبر المهندس الدرادكة عن تقديره لبنك الإسكان والمهنية العالية في إنجاز اتفاقية القرض وتنفيذه، داعيا لمزيد من التعاون بين الطرفين لما فيه المصلحة المشتركة وإدامة الشراكة التي نفتخر بها.

وقال إن البنك كان مبادرا في مساندة الشركة والتعاون معها لما فيه مصلحة وطننا العزيز.

بدوره، قال السعدي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا للعلاقات بين بنك الإسكان وشركة الكهرباء الوطنية، وتأكيدا لدور البنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التمويل للقطاعات الاقتصادية الفعالة والمنتجة وخاصة قطاع الطاقة الذي يشهد معدلات نمو وتطورات وتحديات كبيرة.-(بترا)