الحبس لسيدة وشقيق طليقها قتلا شقيقتها خنقا

الاصلاح نيوز-

اصدرت الهيئة الاولى لدى محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاربعاء حكمها بقضية سيدة وشقيق طليقها قتلا شقيقتها خنقا بجنزير والقيا بجثتها داخل بئر في عجلون.

وجرمت المحكمة في قراراها الصادر برئاسة القاضي ابراهيم ابو شما وعضوية القاضيين الدكتور حسان المجالي ومحمد حجازي وحضور مدعي عام الجنايات عصام الحديد المتهم بجناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات بعد تخفيض العقوبة بحقه الى النصف نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه.

كما عدلت التهمة للمتهمة من جناية القتل العمد الى جنحة اخفاء شخص تعلم انه ارتكب جريمة والحكم عليها بالحبس عامين ولكونها نفذت العقوبة موقوفة قررت الافراج عنها.

ووفق القرار فان خلافات نشبت بين المغدورة والمتهمين ادت الى قيام المتهم بقتلها بواسطة الجنزير من ثم قام بالقاء جثتها داخل بئر في منطقة عجلون فيما تمثل دور المتهمة باخفاء المتهم مشيرا القرار ان افعالها لا تشكل اشتراك اصلي او تبعي بجريمة القتل.