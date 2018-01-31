المزارعون الأردنيون يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام “النواب”

الاصلاح نيوز-

واصل المزارعون الأردنيون اعتصامهم المفتوح أمام مجلس النواب وذلك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على فرض رسوم وضرائب على مدخلات ومخرجات الانتاج الزراعي.

وقال نائب نقيب المهندسين الزراعيين، نهاد العليمي، إن الاعتصام مستمر وبدعم من النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية لحين البت في أمر فرض الضرائب على القطاع.

وأضاف العليمي أن هناك مفاوضات تجري الآن من قبل بعض النواب مع الحكومة للخروج باتفاق حول المطالب وسيتم الاعلان عنها اليوم.

ومن جانبه، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام إن الاعتصام مستمر لحين عودة الحكومة لرشدها والعودة عن قراراتها السابقة .

واضاف خدام ان المزارعين لم يعد لديهم ما يخسرونه بعدما أصبحوا معرضين للسجن في أية لحظة، لافتا إلى أن الخيارات المطروحة الآن هي استمرار الاعتصام أو الاستجابة للمطالب.

“الغد”