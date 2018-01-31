تحويلات مرورية في شارعي المدينة المنورة والأقصى

الاصلاح نيوز-

تنفذ امانة عمان اعمال بنية تحتية وخدمية في شارعي المدينة المنورة والاقصى تتطلب إجراء إغلاقات كلية وتحويلات مرورية لساعات محدوده بالتعاون مع إدارة السير المركزية، وذلك من بعد منتصف ليلة غد الخميس وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة .

وبين مدير دائرة الادارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري ان امانة عمان ستستكمل في شارع المدينة المنورة خط تصريف مياه امطار وهو ما يتطلب اغلاق الشارع للقادم من دورا الواحة بإتجاه دوار الكيلو وتحويل الحركة المرورية باتجاه شارع اللؤلؤية فشارع محمد فياض العساف والعودة الى شارع المدينة المنورة .

واغلاق لشارع الاقصى لغاية تركيب جسر مشاه امام ديوان الخدمة المدنية ـ وتحويل الحركة المرورية للقادمين من دوار المشاغل باتجاه جسر القصور الى شارع تل النمرين فشارع مالك الزاهري ثم شارع محمد الحطاب والعودة لشارع الاقصى باتجاه القصور

وتوجيه السير القادم من جسر القصور الى دوار المشاغل الى شارع العبور فشارع فخر الدين الرازي ثم شارع حابس المجالي والعودة لشارع الاقصى باتجاه دوار المشاغل .

وستقوم أمانة عمان بتأمين الشواخص الارشادية في المواقع مع تواجد لرجال إدارة السير المركزية واعوان المرور لتقديم المساعدة للسائقين وارشادهم للطرق البديلة .