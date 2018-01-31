إيصال الدعم لـ 4.2 مليون فرد

الاصلاح نيوز-

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه تم إيصال الدعم الى ما يقارب 900 الف أسرة في القطاعين العام والخاص، والبالغ عدد افرادها حوالي 4.2 مليون فرد.

وسلمت الدائرة مخصصات وقوائم مستحقات الدعم لـ 225 مؤسسة حكومية وعامة، لتسلم بدورها العاملين فيها ممن تنطبق عليهم اسس الصرف استحقاقاتهم من الدعم النقدي.

ودعت أرباب الأسر الذين تقدموا للحصول على الدعم النقدي من خلال الموقع الإلكتروني ممن لم تصلهم رسائل خلوية الى عدم مراجعة البنك لاستلام مستحقات الدعم إلا بعد استلامهم رسالة خلوية تدعوهم إلى مراجعة البنك الذي يتم تحديده مصطحبين معهم الهوية الشخصية وصورة عنها.

وقالت إن باب الاعتراض مفتوح أمام جميع أرباب الأسر الذين تم رفض صرف الدعم النقدي لهم لأي سبب من الأسباب، مشيرة إلى أن الاعتراض متاح لجميع أرباب الأسر المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية والموظفين في القطاعين العام والخاص.

ودعت أرباب الأسر إلى استخدام الموقع الإلكتروني المخصص للدعم (http://www.da3mak.jo/ أنقر هنا للدخول إلى الموقع) لغايات الاستعلام عن استحقاق الدعم وقيمته والجهة التي سيتم صرف وايصال الدعم من خلالها، وبإمكانهم في حال عدم استحقاقهم للدعم تقديم الاعتراض من خلال نفس الموقع الإلكتروني للدعم.

وطلبت أرباب الأسر بتصويب بيانات الأحوال المدنية المتعلقة بأسرهم من حيث المواليد الجدد وحالات الوفاة والزواج والطلاق وتثبيت الرقم الوطني وتعديل دفاتر العائلة بصورة رسمية.

وقالت إن بإمكان أرباب الأسر بعد أسبوعين من إجراء هذه التعديلات تقديم اعتراضهم، إذا كانت إحدى الحالات المذكورة سببا في عدم وصول الدعم لهم.

ودعت الدائرة جميع العاملين في المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ومستخدم ضرورة القيام بتقديم طلب الحصول على الدعم من خلال الموقع الإلكتروني دعمك وذلك لتمكين الدائرة من معالجة طلباتهم وتحويل مستحقات الذين تنطبق عليهم أسس الصرف للشركات التي يعملون فيها لاستلامهامن خلالها وفق آلية استلام الرواتب الشهرية.

وأوضحت أن الدعم المخصص لأبناء الأردنيات يشمل الأبناء الذين ما زالوا ضمن الأسرة حسب السجلات الرسمية.