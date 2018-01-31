ثبيت أسعار المحروقات بعد تأجيل اجتماع حكومي لرفعها

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تأجيل اجتماعها المقرر عقده اليوم الأربعاء، لتعديل الأسعار المشتقات النفطية.

ووفق ما أفادت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة التسعيرأماني العزام بإنه بناء على ذلك تم تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى إشعار آخر.

وكان مطلعون رجحوا رفع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة شهر شباط/فبراير تبعا لارتفاع أسعارها بنسب ملحوظة في الأسواق العالمية وسط زيادة كبيرة في طلبات اصناف التدفئة.

وبحسب الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا بنسب تتراوح بين 3.5 % و5 %، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على هذه الأصناف وقيام الدول الكبرى بتعزيز مخزوناتها منها.

وفي ضوء ذلك، قدّر الفايز أن ترتفع الأسعار محليا بنسب مقاربة ولمختلف الأصناف؛ حيث ستضاف هذه الزيادات إلى الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار البنزين في وقت سابق من الشهر الحالي.