القضاء يوقف مواطناً هدد بالانتحار مع ولديه في عمان

الاصلاح نيوز-

أوقف قاض اليوم الأربعاء، مواطناً هدد بالانتحار مع ولديه من فوق عمارة في منطقة الدوار السابع، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن المواطن وجهت له تهمة تعريض حياة قاصر للخطر، فيما تم تحويل ولديه الأحداث إلى إدارة حماية الأسرة لمتابعتهم وعمل دراسة اجتماعية لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية اقنعت، ظهر الأربعاء، مواطنا ومعه ولديه، بالعدول عن الانتحار من سطح بناية قرب الدوار السابع في عمان، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن المواطن يطالب بإعادته إلى عمله في وزارة الأشغال بعد فصله منها.

وشهدت المنطقة تواجدا أمنيا كثيفا، وأزمة سير على طريق المطار بالاتجاهين.