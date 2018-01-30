فريق إسرائيلي يتباحث مع الخارجية الأردنية بشأن إعادة فتح السفارة

الاصلاح نيوز-

أكد مصدر رسمي ، اليوم الثلاثاء، أن فريقا إسرائيليا، يقوم بإجراء مباحثات مع وزارة الخارجية الأردنية، بشأن الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان.

وكانت مصادر دبلوماسية أردنية أكدت قبل نحو أسبوعين، أن إعادة فتح السفارة يجب أن تمر أولا بـ”إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد”، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.

وجاءت تصريحات المصادر في حينها ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز (يوليو) من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد المواطنين الأردنيين محمد الجواودة وبشار الحمارنة وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، كما قدمت الحكومة الإسرائيلية تعويضا ماليا قدره 5 ملايين دولار لأسر الشهداء الثلاثة.