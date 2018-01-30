الأولمبية ستدرس حيثيات انسحاب الكسبة والهندي من بطولة الهند للملاكمة

الاصلاح نيوز-

تعقيباً على قرار انسحاب كل من عبادة الكسبة وعلي الهندي لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة من منافسات بطولة الهند الدولية ، تود اللجنة الأولمبية الأردنية توضيح التالي :

المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة وبناءً على تقديراته قرر عدم خوض اللاعبان عبادة الكسبة وعلي الهندي لمواجتهما يوم أمس الإثنين والانسحاب من بطولة الهند الدولية اعتراضاً منه على الظلم الذي تعرض له اللاعب حسين عشيش في نزاله أمام اللاعب الهندي وخسارة لاعب المنتخب الوطني للنزال وخروجه من البطولة.

اللجنة الأولمبية بدورها ستدرس حيثيات قرار الانسحاب بعد عودة المنتخب الوطني إلى الأردن والوقوف على كافة التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ذلك وفقاً للدور الرقابي الذي تقوم به اللجنة الأولمبية.